Formel 1: Vettel gewinnt Hamiltons Heimspiel

In Lewis Hamiltons Heimspiel in Silverstone hat am Ende Sebastian Vettel gejubelt. Der Deutsche siegte gestern im Grand Prix von Großbritannien vor seinem härtesten Konkurrenten und baute die WM-Führung auf acht Punkte aus. Während Vettel im Ferrari einen Blitzstart hinlegte, war Hamilton in der ersten Runde bei einem Crash mit Kimi Räikkönen vom Pech verfolgt.

