Medien: Britischer Brexit-Minister Davis geht

Der britische Brexit-Minister David Davis ist Medien zufolge zurückgetreten. Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA gestern unter Berufung auf ungenannte Quellen. Das Büro von Premierministerin Theresa May und das Brexit-Ministerium in London wollten sich auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur zunächst nicht zu den Berichten äußern.

Bereits Rücktritt angedroht

Der Schritt kommt nur wenige Tage, nachdem May eine Einigung um den Streit über die Brexit-Strategie des Landes verkündet hatte. Der neue Plan wurde aber von vielen Brexit-Hardlinern als Abkehr vom EU-Austritt gewertet.

Davis gilt als glühender Vertreter eines klaren Bruchs mit Brüssel. Er hatte bereits in der Vergangenheit mit seinem Rücktritt gedroht, sollte May das Land zu eng an Brüssel binden. Großbritannien verlässt die Europäische Union am 29. März 2019.