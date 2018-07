May spricht mit Kurz über EU-Austritt

Die britische Premierministerin Theresa May muss einen neuerlichen Rückschlag hinnehmen: Im Streit über den Kurs beim EU-Austritt ist nun ihr „Brexit“-Minister, David Davis, zurückgetreten. Die derzeitige politische Richtung treibe das Land in eine „schwache Verhandlungsposition“, aus der die Regierung in London möglicherweise nicht mehr herauskomme, so Davis in seinem Rücktrittsschreiben. Zuvor hatte May ihr Kabinett mühevoll auf eine Verhandlungsposition eingeschworen. Mitten in den Turbulenzen empfängt May heute Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in seiner Funktion als EU-Ratspräsident.

