Wien Energie baut Fotovoltaik aus

150 Fotovoltaikanlagen hat der Energieanbieter Wien Energie derzeit an 90 Standorten in Betrieb. Noch in diesem Jahr sollen neue Anlagen hinzukommen. Die Erzeugung von Solarstrom in der Stadt ist zentrales Thema in diesem Jahr.

