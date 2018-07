Mutmaßlichem Mafia-Boss droht in Tirol lebenslänglich

In einem Drogenprozess stehen heute drei Angeklagte vor dem Schwurgericht in Innsbruck. Einer der Angeklagten gibt an, ein Mafia-Boss zu sein. Ihm droht eine lebenslange Haftstrafe.

Mehr dazu in tirol.ORF.at