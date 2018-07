Start von Grenzkontrollen wegen EU-Ministertreffen

Österreich hat in der Nacht auf heute mit befristeten Einreisekontrollen an wichtigen Grenzübergängen begonnen. Seit Mitternacht werden Reisende etwa beim Grenzübergang Kiefersfelden-Kufstein sowie bei der Einreise von Italien auf dem Brenner kontrolliert. Der Schritt wird mit Sicherheitsmaßnahmen rund um eine zweitägige Konferenz von EU-Ministern und -Ministerinnen in Innsbruck begründet.

Der informelle „EU-Rat Justiz und Inneres“ findet im Zuge des österreichischen Ratsvorsitzes im zweiten Halbjahr 2018 am Donnerstag und Freitag (12. und 13. Juli) in der Tiroler Landeshauptstadt statt. „Wir sind auf der Suche nach möglichen Störern, nicht speziell nach Migranten“, sagte ein Polizeisprecher. Bereits jetzt sind erneut fünftägige Kontrollen geplant - und zwar rund um das Treffen der EU-Staats- und -Regierungschefs am 20. September in Salzburg.

Die Fahrzeuge müssen nach Polizeiangaben für Sichtkontrollen auf Tempo 30 abbremsen. Um lange Staus möglichst zu verhindern, sollen zwei Spuren offen bleiben. Dennoch müssen Auto- und Lkw-Fahrer mit Behinderungen rechnen. Die Grenzkontrollen sollen bis Freitag dauern.

