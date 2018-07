Politiker „suchen Schutz“

Auf Druck der Regierung hat Rumäniens Staatspräsident Klaus Iohannis am Montag die Chefin der Antikorruptionseinheit der Staatsanwalt (DNA), Laura Codruta Kövesi, entlassen. Iohannis beugte sich nach Wochen einem umstrittenen Urteil des Verfassungsgerichts, welches besagte, dass der Staatschef sich dem Vorschlag der Regierung in dieser Personalfrage nicht widersetzen dürfe. Für die erfolgreiche DNA-Chefin stellt die Abberufung „einmal mehr unter Beweis, dass sie (die Politiker, Anm.) Schutz suchen wegen all dem, was sie getan haben, tun oder zu tun gedenken.“

Lesen Sie mehr …