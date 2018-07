Erstmals Album exklusiv auf Instagram veröffentlicht

Der US-Musiker und -Schauspieler Jaden Smith ist weltweit der erste Künstler, der ein Album exklusiv auf Instragram veröffentlicht hat. „Syre: The Electric Album“ erschien gestern, am 20. Geburtstag des Sohnes von Jada Pinkett und Will Smith.

SYRE: The Electric Album A post shared by Jaden Smith (@c.syresmith) on Jul 8, 2018 at 4:20pm PDT

Bei der Veröffentlichung handelt es sich um eine Neubearbeitung von Smith’ 2017 veröffentlichtem Album „Syre“. Jeder der fünf Tracks - „Lost Boy“, „Ninety“, „Young Love Dies Young“, „ICON?“ und „B“ - wird von Visuals begleitet.