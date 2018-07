Abgasskandal: Auch Nissan räumt „Fehler“ ein

Der Autobauer Nissan hat in fast allen Werken Fehler bei der Abgas- und Spritverbrauchsmessung entdeckt. Die Testumgebungen dafür entsprächen nicht den Vorschriften, teilte das Unternehmen heute mit.

Die Ergebnisse beruhten damit auf veränderten Messmethoden. Das sei bei eigenen Überprüfungen aufgefallen. Bis Ende Juli solle das in Ordnung gebracht werden. Der Aktienkurs des Autobauers sackte an der Börse in Tokio um mehr als vier Prozent ab und zog in Europa auch die Titel seines Partnerunternehmens Renault in Mitleidenschaft. Renault hält 43 Prozent an dem japanischen Autohersteller.