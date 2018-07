„Versäumnisse“ und „Schwächen“

Der zurückgetretene britische „Brexit“-Minister David Davis hat am Montag gegenüber der BBC in einem Interview seine Beweggründe erklärt und eine heftige Attacke gegen die britische Premierministerin Theresa May gefahren. Der Verfechter eines harten „Brexit“ wirft der Regierung Versäumisse vor. Dem von May eingeschlagenen neuen Kurs attestierte er zahlreiche „Schwächen“. Auch sei die Regierung zu schnell zu Zugeständnissen gegenüber der EU bereit. Er werde nun das Parlament nutzen, Druck aufzubauen. May ernannte unterdessen bereits Dominic Raab zum neuen „Brexit“-Minister.

