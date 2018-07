EU-Japan-Gipfel zu Freihandelsabkommen verschoben

Die EU und Japan haben die Unterzeichnung ihres Freihandelsabkommens nach der Absage der Europareise von Regierungschefs Shinzo Abe infolge der Unwetter in seinem Land mit rund 100 Toten verschoben. EU-Ratspräsident Donald Tusk sprach Japan und Abe heute angesichts der Katastrophe sein Beileid aus.

Tusk bietet Treffen in Japan an

Er bot an, den für Mittwoch in Brüssel geplanten gemeinsamen Gipfel kommende Woche in Japan nachzuholen. Der Westen und das Zentrum Japans werden seit Tagen durch verheerende Regenfälle und Erdrutsche heimgesucht. Nach jüngsten Regierungsangaben kamen bereits hundert Menschen ums Leben.

Überdies werden noch mehr als ein Dutzend Menschen vermisst. Abe will sich nun in die Katastrophengebiete begeben und sagte japanischen Medien zufolge seine geplante Reise nach Belgien, Frankreich, Saudi-Arabien und Ägypten ab.

Abe, Tusk und Kommissionschef Jean-Claude Juncker wollten das jahrelang verhandelte Freihandelsabkommen unterzeichnen. Die Economic Partnership Agreement (EPA) genannte Vereinbarung soll im kommenden Jahr in Kraft treten. Laut EU-Kommission werden durch das Abkommen 99 Prozent aller Zölle beseitigt, die sich derzeit noch auf rund eine Milliarde Euro pro Jahr belaufen.