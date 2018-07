Nächste Erfolge bei heikler Bergung

Die Rettung des eingeschlossenen Jugend-Fußballteams aus einer überfluteten Höhle in Thailand ist am Montag erfolgreich fortgesetzt worden. Am Vormittag holten Taucher einen weiteren Burschen erfolgreich ins Freie, rund eineinhalb Stunden später wurden drei weitere Kinder gerettet. Damit befinden sich acht der 13 Eingeschlossenen in Sicherheit. Bereits am Sonntag waren vier Kinder geborgen worden.

