Formel 1: Hamilton unterstellt Ferrari Crash-Absicht

Enttäuscht und sauer hat Lewis Hamilton am Sonntag nach seinem Heim-Grand-Prix in Silverstone reagiert. Der WM-Titelverteidiger unterstellte Ferrari und Kimi Räikkönen nach dem Crash in der ersten Runde Absicht.

„Interessante Taktik“, sagte Hamilton über das Manöver von Räikkönen, der ihn touchiert und von der Strecke gebracht hatte. Die folgende Aufholjagd und Platz zwei hinter Sebastian Vettel konnten Hamilton nicht zufriedenstellen. Kritische Töne in Richtung Ferrari kamen auch von der Mercedes-Führung.

