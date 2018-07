Arbeitszeit: ÖGB appelliert an Bundesräte

Der Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB)- fordert die Bundesräte aller Parteien auf, die Novellierung des Arbeitszeitgesetzes abzulehnen. Durch die fehlende Begutachtungsfrist seien viele arbeitsrechtliche Fragen offengeblieben. Andreas Stangl, stellvertretender oberösterreichischer ÖGB-Landesvorsitzender, sagte, er gehe davon aus, dass auch aus dem Regierungslager einige nicht zustimmen werden.

„Wir wollen die Beschlussfassung verhindern. Wenn das nicht gelingt, dann die Anwendung“ des Gesetzes, so Stangl in einer Pressekonferenz heute in Linz über die Strategie der Gewerkschaft für ganz Österreich. Derzeit werde geprüft, welche juristische Handhabe es dagegen gebe. Die Gewerkschaft befürchtet, dass das Gesetz auf Dauer die zeitlich befristeten Betriebsvereinbarungen aushebeln werde, spätestens wenn diese auslaufen.