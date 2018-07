Herausforderung Zwölfstundentag

Wochenlange Schließzeiten von Kinderbetreuungseinrichtungen, Kindergärten, die bereits zu Mittag ihre Pforten schließen: Schon bisher ist die Organisation von Arbeit und Kindern vor allem in ländlichen Gemeinden eine Herausforderung gewesen - auch wenn sich in den vergangenen Jahren das Angebot verbessert hat. Die ab September zulässige neue Höchstarbeitszeit macht die Vereinbarkeit noch schwieriger und „Vollzeitarbeit nahezu unmöglich“, klagen Eltern. Nun stehen harte Verhandlungen zwischen Bund und Ländern bevor, wie und wie viel in den weiteren Ausbau der Betreuung investiert werden soll.

