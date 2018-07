US-Widerstand gegen WHO-Resolution fürs Stillen

Mit gehörigem diplomatischem Gewicht haben die USA versucht, vor der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine Resolution für das Stillen zu verhindern. Laut einem Bericht der „New York Times“ („NYT“) schreckte die US-Delegation im Frühjahr bei der WHO-Sitzung in Genf auch nicht vor Drohungen gegen andere Länder zurück.

Der Resolutionstext rief die WHO-Staaten dazu auf, in der eigenen Bevölkerung Stillen und dessen Gesundheitsvorteile zu bewerben. Zugleich sollten Eltern vor unrichtiger Werbung für Säuglingsnahrung gewarnt werden. Die Resolution hatte laut „NYT“ die Zustimmung aller WHO-Staaten – mit Ausnahme der USA.

Ecuador drohte die US-Administration etwa Handelssanktionen an, sollte das Land seine Unterstützung für die Resolution nicht zurückziehen. Auch eine Kürzung der Zahlungen an die WHO selbst sei von den USA in den Raum gestellt worden, so der „NYT“-Bericht.

Resolution am Ende doch angenommen

Das diplomatische Vorgehen selbst wollte die US-Regierung nicht kommentieren. Den grundsätzlichen Widerstand gegen den Resolutionstext begründete ein anonym bleibender Sprecher des US-Gesundheitsministeriums aber mit Müttern, die nicht selbst stillen können. Ihnen hätte die Resolution unnötige Hindernisse in den Weg gelegt. Kritische Stimmen sahen hinter dem Vorgehen der USA hingegen die Interessen der Säuglingsnahrungsindustrie.

Am Ende blieben die US-Bemühungen freilich erfolglos. Zwar wurde der ursprüngliche Text zurückgezogen. Russland machte sich allerdings weiter für die Resolution stark und brachte eine eigene Version ein. Diese wurde schließlich einstimmig angenommen.