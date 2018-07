Deutschland prüft Millionenbarabhebung durch Iran

Deutschland lässt die geplante Abhebung von mehreren hundert Millionen Euro von iranischen Konten in Deutschland prüfen. „Diese Prüfungen laufen entsprechend der ganz klaren Vorgaben ab“, sagte eine Sprecherin des deutschen Finanzministeriums heute in Berlin. Sie griffen, wenn es um Transaktionen gehe, die mit Blick auf Geldwäsche und Terrorfinanzierungen mit besonderen Risiken behaftet seien.

Der Fall ist heikel, weil sich die USA nicht mehr an das Atomabkommen mit dem Iran gebunden sehen und die Sanktionen wieder verschärfen. Einem Bericht der „Bild“-Zeitung zufolge will der Iran Guthaben bei der Europäisch-Iranischen Handelsbank (eihbank) in Höhe von 300 Millionen Euro in bar abheben und in den Iran bringen. Laut „Bild“ wolle der Iran damit Staatsbürger ausstatten, die etwa wegen der US-Sanktionen bei Auslandsreisen nicht auf Kreditkarten zurückgreifen könnten. Es wird zudem befürchtet, dass mit dem Geld etwa Milizen im syrischen Bürgerkrieg versorgt werden könnten.