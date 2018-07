US-Schauspieler Tab Hunter tot

Der US-Schauspieler und Sänger Tab Hunter ist gestern im Alter von 86 Jahren gestorben. Das bestätigte heute die mit dem Hollywood-Star verbundene Facebook-Seite, die seit Jahren als offizielle Quelle für Informationen rund um den Schauspieler fungiert. Seine größten kommerziellen Erfolge hatte Hunter bereits in seinen Zwanzigern gefeiert. Blond und braungebrannt galt er als prototypisches Teenie-Idol.

picturedesk.com/Everett Collection

Schneller Karrierestart

Hunter wurde 1931 als Arthur Andrew Kelm in New York geboren. Dorthin waren seine Eltern aus Deutschland ausgewandert. Kurz nach der Geburt trennte sich seine Mutter von ihrem gewalttätigen Ehemann und zog mit ihrem Sohn nach Kalifornien. Dort erhielt der Bub den Mädchennamen seiner Mutter, Gelien.

Anfang der 1950er Jahre setzte er erste Schritte im Filmgeschäft - und nahm dafür den Namen Tab Hunter an. Seine erste Hauptrolle erhielt der Schauspieler 1952 in dem Film „Insel der Verheißung“. Berühmtheit erlangte Hunter zwei Jahre später mit „Spur in den Bergen“. 1955 folgten „Urlaub bis zum Wecken“ und „Der Seefuchs“, wo er neben John Wayne und Lana Turner spielte.

Zur selben Zeit startete Hunter auch eine Karriere als Sänger. Mit einer Coverversion des Ric-Cartey-Songs „Young Love“ landete er 1957 in den USA und in Großbritannien einen Nummer-eins-Hit.

Jahrzehntelanges „Doppelleben“

Sowohl als Sänger als auch Schauspieler erfüllte Hunter die Rolle des Mädchenschwarms. Seine Homosexualität hielt er über viele Jahrzehnte geheim und lebte ein, wie er es selbst nannte, „Doppelleben“. Zwar hatte er längere Beziehungen mit Psycho-Star Anthony Perkins sowie dem Eiskunstläufer Robbie Robertson. Gegenüber Medien und Öffentlichkeit gab er aber stets den heterosexuellen Frauenheld.

Offiziell outete sich Hunter erst 2005 in seiner Autobiografie „Tab Hunter Confidential: The Making of a Movie Star“, verfasst gemeinsam mit dem Schriftsteller Eddie Muller. Zum damaligen Zeitpunkt lebte Hunter bereits fast 25 Jahre in einer Beziehung mit Allan Glaser. Das Paar blieb bis zum Tod Hunters zusammen.

APA/AFP/Getty Images/Michael Loccisano

Karriereknick und Kritikererfolg

Anfang der 1960er Jahre trennte sich Hunter vom Filmstudio Warner Brothers. Er erhoffte sich dadurch mehr Entscheidungsfreiheit, doch der kommerzielle Erfolg blieb zunehmend aus. Anfang der 1980er Jahre verbuchte er noch einmal vor allem bei Kritikerinnen und Kritikern Erfolge, etwa in John Waters Kultfilm „Polyester“, wo er neben Schauspieler und Dragqueen Divine spielte.

Erst vergangenes Monat war bekanntgeworden, dass Star-Trek-Star Zachary Quinto einen Film produzieren wird, der die Beziehung von Hunter und Perkins beleuchten will. Hunter steht auch im Mittelpunkt der Netflix-Dokumentation „Tab Hunter Confidential“.