Spanien und Katalonien wollen Verhältnis normalisieren

Spaniens neuer Ministerpräsident Pedro Sanchez ist heute erstmals in seiner Amtszeit mit dem katalanischen Regionalpräsidenten Quim Torra zusammengekommen, um über einen Ausweg aus der Krise wegen der Unabhängigkeitsbestrebungen der Region zu beraten. Sanchez und Torra traten lediglich für einen Handschlag an die Öffentlichkeit. Es handelte sich um das erste Treffen eines spanischen Ministerpräsidenten mit einem katalanischen Regionalchef seit zwei Jahren.

Vor dem Treffen hatte Torra im Kurzbotschaftendienst Twitter angekündigt, er werde Sanchez „die sehr ernste Situation erklären, die der spanische Staat in Katalonien geschaffen hat“. Er sei gewillt, den Lösungsvorschlägen des neuen Ministerpräsidenten Beachtung zu schenken.

Der Sozialdemokrat Sanchez vertritt eine weniger harte Linie in der Katalonien-Frage als sein konservativer Vorgänger Mariano Rajoy. Die katalanischen Regionalisten hatten das Misstrauensvotum gegen Rajoy am 1. Juni unterstützt und so dazu beigetragen, dass Sanchez kurz darauf die Regierungsgeschäfte übernahm.