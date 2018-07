WWF: Europa gehen die Fische aus

Laut World Wide Fund of Nature (WWF) sind 93 Prozent der Fischbestände entweder überfischt oder bis an die Grenze des Zumutbaren befischt. Man müsse Politik, Nachfrage und Konsum in eine nachhaltige Richtung lenken, fordert der WWF.

Mehr dazu in help.ORF.at