Nowitschok: Behörden rufen zu Vorsicht auf

Der Tod einer Britin durch den Kampfstoff Nowitschok sorgt in Großbritannien für große Verunsicherung. Die Polizei richtete heute eine Warnung an die Öffentlichkeit: Sie könne nicht garantieren, dass niemand mehr mit dem Nervengift in Berührung komme, sagte der leitende Ermittler, Neil Basu. Er rief zur Vorsicht auf.

Risiko gering

Die Polizei äußerte sich besorgt: Solange der kontaminierte Gegenstand nicht gefunden ist, kann laut Behörden nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Menschen mit dem Gift in Kontakt kommen könnten. Ermittler Basu, Leiter der britischen Terrorabwehr, riet dazu, „keine absonderlichen Gegenstände wie Nadeln, Spritzen oder unübliche Behältnisse“ aufzuheben.

APA/AFP/Geoff Caddick

Polizei und Gesundheitsbehörden versicherten, das Risiko für die Bevölkerung sei gering. Seit dem Vorfall hätten sich 21 besorgte Menschen bei den Behörden gemeldet und seien untersucht worden. Bei niemandem sei eine Kontaminierung mit Nowitschok festgestellt worden, sagte Basu.

Die 44 Jahre alte Frau und ihr 45 Jahre alter Partner waren Ende Juni mit Vergiftungserscheinungen in Amesbury gefunden worden. Die Frau starb gestern Abend im Salisbury District Hospital. Ihr Partner befand sich weiter in einem kritischen Zustand, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Polizei leitete nach eigenen Angaben noch am Abend Mordermittlungen ein. Untersucht werde unter anderem, ob es Verbindungen zum Fall Skripal gebe, hieß es.