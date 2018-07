Buben aus Höhle gerettet – Höhlentaucher im Studio

In Thailand konnten weitere vier Buben aus der überfluteten Höhle geborgen werden. Aktuell sind noch vier Burschen und ihr Betreuer in der Höhle eingeschlossen. Was sind die größten Herausforderungen bei dieser Bergung? Höhlentaucher Wolfgang Suchy ist zu Gast in der ZIB24.

Personalrochaden in Großbritannien – Politologin zu Gast

Der britische Außenminister Boris Johnson und „Brexit“-Minister David Davis treten zurück. Beide gelten als Befürworter eines harten „Brexit“. Was bedeutet das für Regierungschefin Theresa May und den geplanten EU-Ausstieg Großbritanniens? Dazu ist die britische Politologin Melanie Sully zu Gast im Studio.

Großbritannien – Angst vor Nowitschok

Nach dem Tod einer Britin durch den Kampfstoff Nowitschok herrscht in Großbritannien große Verunsicherung. Die Polizei ruft die Bevölkerung zur Vorsicht auf. Wie gefährlich ist der Kampfstoff? Die ZIB24 hat Johann Aigner, den Leiter der ABC Abwehrschule des Bundesheeres, interviewt.

ZIB24 mit Lisa Gadenstätter, 23.25 Uhr, ORF eins.

Mail an die ZIB24

Textfassung: Zeit im Bild