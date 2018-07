Trump-Nominierung für Höchstgericht

US-Präsident Donald Trump hat den konservativen Richter Brett Kavanaugh am Montag zum Nachfolger des scheidenden moderat-konservativen Anthony Kennedy am US-Höchstgericht, dem Supreme Court, nominiert. Kavanaugh soll damit den Rechtsruck in dem auch politisch wichtigen Gremium besiegeln. Der 53-jährige Kavanaugh könnte mit seiner Ernennung Jahrzehnte lang die US-Politik beeinflussen. Spießen könnte es sich allerdings bei der Bestätigung im US-Senat. Neben den Demokraten sind auch einige republikanische Abgeordnete gegen Kavanaugh - wegen seiner Linie beim Thema Abtreibung.

