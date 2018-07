Rettungsaktion wieder angelaufen

Den acht aus einer Höhle in Thailand geretteten Buben geht es gut. Sie seien wohlauf, so die behandelnden Ärzte am Dienstag. Zwei hätten einen mittelschweren Lungeninfekt, so die Ärzte am Dienstag weiter. Die Burschen müssen noch rund eine Woche im Spital bleiben, sie stehen unter Quarantäne. Der Einladung des Weltfußballverbands (FIFA) zum Endspiel der Weltmeisterschaft in Moskau können sie deshalb nicht nachkommen. Einige durften bereits ihre Familien sehen. Unterdessen lief die höchst gefährlich Rettungsaktion wieder an. Vier Buben und ihr Fußballtrainer sind noch in der Höhle. Es könnte ein Wettlauf mit der Zeit werden - Monsunregen wird wieder erwartet.

