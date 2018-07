Seehofer legt mit Verspätung „Masterplan Migration“ vor

Mit mehrwöchiger Verspätung stellt der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) heute in Berlin seinen „Masterplan Migration“ vor. Dieser sieht Maßnahmen in Herkunfts- und Transitländern, auf Ebene der Europäischen Union sowie in Deutschland vor, um Migration zu steuern und zu begrenzen.

Eine schon vor vier Wochen geplante Präsentation war wegen eines Streits zwischen Seehofer und der deutschen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über einen der 63 Punkte kurzfristig abgesagt worden. Dabei ging es um die von Seehofer ursprünglich an der Grenze geplante Zurückweisung von Flüchtlingen, die schon in einem anderen EU-Staat registriert wurden.

Kompromiss im Asylstreit

Vergangene Woche rangen sich zunächst die Unionsparteien und schließlich CDU, CSU und SPD zu einem Kompromiss durch. Dieser sieht vor, dass Migranten und Migrantinnen an der deutsch-österreichischen Grenze innerhalb von 48 Stunden in das EU-Land zurückgewiesen werden, in dem sie einen Asylantrag gestellt haben. Dafür müssen noch Rücknahmeabkommen mit anderen Staaten ausgehandelt werden.

Gibt es ein solches mit einem Land nicht, soll Österreich die Flüchtlinge übernehmen. Auch dafür ist eine Vereinbarung notwendig. Für die weitaus größere Zahl von Flüchtlingen, die in einem anderen Staat nur registriert wurden, soll ein beschleunigtes Verfahren in den geplanten neuen Asylzentren eingeführt werden.

Kickl will hart bleiben

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hatte am Wochenende bekräftigt, bezüglich der von Seehofer wiederholt ins Spiel gebrachten Zurückweisung von Flüchtlingen an der österreichischen Grenze hart zu bleiben. „Wir werden schlicht und ergreifend niemanden zurückzunehmen, für den wir nicht zuständig sind. Punkt“, sagte Kickl der Zeitung „Österreich“ (Sonntag-Ausgabe).

Es habe zwei Gespräche mit Seehofer gegeben, sagte Kickl. „Er hat beide Male versprochen, keine Flüchtlinge zurückzuschicken (...). Das ist auch die einzige gesetzmäßige Position“, meinte der Innenminister. Es werde jetzt Gespräche der deutschen Kanzlerin Merkel mit Italien und Griechenland geben. Aber, so Kickl: „Damit eines klar ist: Eine Vereinbarung, die zulasten Österreichs geht, werde ich in hundert Jahren nicht unterschreiben.“