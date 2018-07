Südkorea sagt Übung zu Mobilmachung mit USA ab

Südkorea hat angesichts der anhaltenden Gespräche mit Nordkorea seine jährliche Übung zur Mobilmachung im Rahmen des gemeinsamen Manövers mit den USA abgesagt. Die üblicherweise im August stattfindende Übung werde nicht abgehalten, teilten die Ministerien für Sicherheit und Verteidigung heute in Seoul mit. Es werde aber eigene südkoreanische Übungen geben, um für Notfälle gewappnet zu bleiben.

Südkorea und die USA hatten im Juni erklärt, sie würden ihre gemeinsamen Militärmanöver stoppen, nachdem US-Präsident Donald Trump das bei seinem Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Singapur in Aussicht gestellt hatte. Eine Aussetzung der gemeinsamen Militärübungen könnten nach Einschätzung des südkoreanischen Präsidialamtes die Atomgespräche zwischen den USA und Nordkorea erleichtern.

Darüberhinaus will Südkorea auch auf eine große Zivilverteidigungsübung im August verzichten. Hintergrund ist die derzeitige Annäherung an Nordkorea, das die gemeinsamen Manöver beider Länder in der Regel als Provokation empfindet. Die Regierung habe beschlossen, die „Ulchi“-Übung in Übereinstimmung mit den veränderlichen „Sicherheitsbedingungen“ vorläufig auszusetzen, kündigte Innenminister Kim Boo Kyu an.