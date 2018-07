Alle Eingeschlossenen sollen nun raus

In Thailand ist die laut Behörden letzte Rettungsaktion im Gange: Drei weitere gerettete Buben kamen am Dienstag wieder an die Oberfläche. Insgesamt waren noch vier Buben, ihr Trainer und vier Retter, die bei den Eingeschlossenen geblieben sind, in der Höhle. Unterdessen gibt es auch positive Nachrichten aus dem Spital, in dem die bisher Geretteten unter Quarantäne stehen.

Lesen Sie mehr …