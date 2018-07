„Kein Masterplan der Koalition“

Mit einem Monat Verspätung hat der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) am Dienstag seinen „Masterplan Migration“ vorgestellt. Doch die Adaptionen, auf die er sich als CSU-Chef mit der CDU und dem Koalitionspartner SPD geeinigt hatte, sind darin noch nicht eingearbeitet. So ist darin weiterhin von „Transitzentren“ an der Grenze zu Österreich die Rede. „Das ist ja kein Masterplan der Koalition, sondern ein Masterplan dieses Hauses unter meiner Verantwortung“, sagte Seehofer.

Lesen Sie mehr …