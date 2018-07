Erneut Vandalismus auf Campus der Religionen in Wien

Zum wiederholten Mal ist auf dem Campus der Religionen in der Seestadt Aspern in Wien, wo Fahnen mit religiösen Symbolen auf das noch in Planung befindliche interreligiöse Bauprojekt hinweisen, die Fahne der Israelitischen Kultusgemeinde hinuntergerissen und entwendet worden.

Mehr dazu in religion.ORF.at