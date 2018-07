17 Tage in der Höhle

Aufatmen im Höhlendrama in Thailand: Die vier letzten Buben und ihr Fußballtrainer wurden am Dienstag aus der Höhle gerettet, wie die thailändischen Navy SEALs bekanntgaben. Damit sind nun alle zwölf Buben nach 17 Tagen wieder an der Oberfläche. Die extrem schwierige Rettungsaktion hatte weltweit für Aufsehen gesorgt. Die Aktion war auch für die Spezialtaucher gefährlich. Keiner der Burschen konnte tauchen. Unterdessen gibt es gute Nachrichten aus dem Spital, in dem die Buben in Quarantäne sind.

Lesen Sie mehr …