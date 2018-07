Show überraschend angekündigt

In den Nullerjahren hat der britische Komiker Sacha Baron Cohen als Rapper Ali G., kasachischer Reporter Borat oder österreichischer Modejournalist Brüno große Erfolge gefeiert. Jetzt versucht der mittlerweile 46-Jährige ein Comeback: Nur wenige Tage nach der überraschenden Ankündigung feiert Baron Cohens „Who Is America?“ am Sonntag Premiere im US-Fernsehen. Abgesehen davon, dass Baron Cohen darin die US-Politelite aufs Korn nimmt, ist wenig über die TV-Serie bekannt. Der erste Trailer wirkt etwas aus der Zeit gefallen - er zeigt den ehemaligen US-Vizepräsidenten Dick Cheney und eine Anspielung auf die Foltermethode „Waterboarding“ (simuliertes Ertränken) .

