Bundesliga: Wr. Neustadt geht in letzte Instanz

Wiener Neustadt hat im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga die letzte juristische Instanz angerufen. In der „Causa Atanga“ soll nun das Ständige Neutrale Schiedsgericht entscheiden, in welcher Liga die Niederösterreicher in der nächsten Saison spielen. Während sich die Unsicherheit auf die Vorbereitung von Wiener Neustadt auswirkt, hat man bei St. Pölten überhaupt kein Verständnis für das Vorgehen des Konkurrenten. Präsident Helmut Schwarzl sieht sogar einen „massiven Schaden für den österreichischen Fußball“.

