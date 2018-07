Fußball-WM: Baric preist Kroatiens Teamgeist

Der ehemalige österreichische und später auch kroatische Teamchef Otto Baric traut seinen Landsleuten bei der WM den Einzug ins Finale zu. Von den bisherigen Erfolgen der Kroaten in Russland ist der 85-Jährige nicht wirklich überrascht. Teamgeist und Stimmung in der Mannschaft sind „viel besser als früher“, sagt Baric. Und Weltklassefußballer habe man ohnehin mehr als genug. Den Halbfinal-Gegner England sieht der frühere Rapid- und Salzburg-Trainer jedenfalls auf Augenhöhe mit Luka Modric und Co.

