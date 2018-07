Viele Baustellen für angeschlagene May

Die britische Premierministerin Theresa May gilt nach den Rücktritten von Außenminister und „Brexit“-Aushängeschild Boris Johnson gestern sowie ihres „Brexit“-Ministers David Davis am Sonntagabend als weiter angeschlagen. Sie muss sich gleich um mehrere offene Baustellen kümmern. So muss sie weiterhin ihre Minister und Ministerinnen trotz parteininterner Querelen auf Linie halten. Und auch das britische Parlament sowie die öffentliche Meinung will von ihrem weichen „Brexit“ überzeugt werden. Johnson könnte unterdessen versuchen, nach dem Parteivorsitz und dem Premiersessel zu greifen.

Mehr dazu in Auf der Suche nach Einigkeit