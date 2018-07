Essen und Trinken in der Sommerhitze

Manche mögen’s heiß, anderen macht die sommerliche Hitze dagegen schwer zu schaffen. Hat es mehr als 30 Grad Celsius, reagieren einige Menschen mit Erschöpfung, Schwindel und Übelkeit. An solchen Tagen auf das Ernährungsverhalten zu achten, kann helfen, diese Symptome zu lindern und die hohen Temperaturen besser wegzustecken. Um das in Zukunft noch leichter zu machen, forschen Lebensmittelchemikerinnen und -chemiker an Inhaltsstoffen, die tatsächlich ein kühlendes Gefühl hinterlassen.

Lesen Sie mehr …