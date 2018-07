Über eine Milliarde alte Farbpigmente entdeckt

Australische Forscher haben die weltweit ältesten Farbpigmente entdeckt. Diese 1,1 Milliarden Jahre alten Farben aus marinen Sedimenten wurden in einem Felsen in der Sahara gefunden. In konzentrierter Form sind diese Pigmente blutrot bis lila. Diese organischen Purpurfarbstoffe, Porphyrine, kommen unter anderem in dem Fotopigment Chlorophyll vor, berichtet das Onlinewissensmagazin Scinexx.

Die Wissenschaftler rund um Nur Gueneli von der Australian National University isolierten aus einer über eine Milliarde Jahre alten Probe diese Porphyrine. Analysen der Pigmente zeigten, dass winzige Cyanobakterien diesen Farbstoff für Fotosynthese verwendet hatten.

Entstehung von komplexem Leben gebremst

Das erkläre, warum es in den Ozeanen vor 1,8 bis 0,8 Milliarden Jahren noch keine komplexeren Mehrzeller wie Tiere gab, so die Wissenschaftler. Eine weit verbreitete Annahme ist, dass die Entwicklung komplexerer Lebewesen aufgrund der zu geringen Verfügbarkeit von reichhaltigeren Nahrungspartikeln wie Algen gebremst wurde, so Scinexx.

Diese These sieht Gueneli nun bestätigt. Tatsächlich hätten Cyanobakterien „die Basis der marinen Nahrungskette dominiert“. Algen seien zwar ebenfalls mikroskopisch, aber tausendmal größer als Cyanobakterien, so das Forscherteam. Diese Cyanobakterien stellten zu wenig Energie zur Verfügung. Erst vor 650 Mio. Jahren begannen die Algen sich zu verbreiten und ermöglichten dadurch die Evolution komplexer Ökosysteme.