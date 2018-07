Risikoreicher Einsatz, voller Erfolg

Weltweit ist ihr Schicksal gebannt verfolgt worden, nun sind die zweieinhalb Wochen lang in einer überschwemmten Höhle in Thailand eingeschlossenen zwölf Buben und ihr Fußballtrainer in Sicherheit. Das Wort „Wunder“ wird vielfach bemüht - aus gutem Grund: Die Rettungsaktion war äußerst kompliziert und risikoreich. Die zwischen elf und 16 Jahre alten Buben mussten sich vier Kilometer weit durch enge, unter Wasser stehende Tunnel zwängen. Der Einsatz wurde schließlich auch zu einem Wettlauf gegen die Zeit.

