Kneissl unterstützt globale Strategie der EU

FPÖ-Außenministerin Karin Kneissl hat heute im Außenpolitischen Ausschuss des Europaparlaments in Brüssel der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini ihre volle Unterstützung bei der Umsetzung der globalen Strategie der EU zugesichert. „Wir können uns auch ergänzen, einige von uns sind anderen Regionen einfach näher“, sagte Kneissl.

Annäherung an Südosteuropa

Die Prioritäten des österreichischen Vorsitzes seien Sicherheit und Migration, die Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit durch neue Technologien sowie die Stabilität in der Nachbarschaft der EU. Die Annäherung der Staaten in Südosteuropa an die EU sei sehr wichtig, betonte Kneissl. „Diese Staaten sind Teil Europas.“

Es gebe 65 Millionen Flüchtlinge weltweit, „die ganzen Instrumente von Schengen bis Dublin stammen aber aus einer Zeit vor der Globalisierung“, sagte Kneissl. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) habe zu Recht kritisiert, „dass sich nur die Stärksten nach Europa durchboxen“. „Wir versuchen hier neue Instrumente zu entwickeln, die den neuen globalisierten Herausforderungen entsprechen“, sagte Kneissl.

Während des österreichischen Ratsvorsitzes gelte es, eine Umgestaltung des Asylsystems, den Schutz der Außengrenzen und die Abwicklung des „Brexits“ voranzutreiben, sagte Kneissl. Notwendig im Bereich der Migration sei es, enger mit Drittstaaten zusammenzuarbeiten, um die Rückübernahme von Asylwerbern durchführen zu können.

„Jemen ist eine Tragödie“

Die Kriege im Jemen und in Syrien seien Stellvertreterkriege. „Jemen ist die größte humanitäre Katastrophe seit 1945. Syrien ist ein Drama, aber Jemen ist eine Tragödie“, konstatierte die Außenministerin. „Wir brauchen eine regelgestützte internationale Ordnung“, forderte Kneissl, denn das Völkerrecht habe seit dem Irak-Krieg verloren. Auch werde Österreich alles tun, um das Iran-Abkommen zu erhalten.

Gerade Südosteuropa könnte Gefahr laufen, in ein Vakuum zu fallen und andere Staaten könnten dieses Vakuum dann schließen, warnte sie. Daher möchte sie schnell die Beitrittsverhandlungen mit Serbien und Montenegro durchführen, erklärte Kneissl. Ende August sollen sechs Partnerländer aus Südeuropa sowie die Türkei eingeladen werden, um mit den EU-Außenministern über Lösungen in der Region zu diskutieren.