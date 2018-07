Taskforce: EU soll sich auf Wesentliches beschränken

Bei der Gesetzgebung in der EU sollen nationale Parlamente nach dem Vorschlag einer Expertengruppe künftig mehr zu sagen haben. Zudem soll bei neuen EU-Gesetzen genau geprüft werden, ob Handeln auf EU-Ebene wirklich einen Mehrwert bringt. Die Vorschläge präsentierte die „Taskforce für Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit“ heute in Brüssel.

„Ich möchte, dass sich unsere Union stärker auf Dinge konzentriert, die für unsere Bürgerinnen und Bürger wesentlich sind“, sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Er hatte für seine Behörde das Motto ausgegeben „Weniger, aber effizienteres Handeln“ und die Taskforce prüfen lassen, wie da umsetzbar wäre.

Fragebogen für Institutionen entwickelt

Die Expertengruppe entwickelte etwa einen Fragebogen, den die Brüsseler Institutionen künftig beantworten sollen, bevor ein Gesetz auf den Weg gebracht wird. Dazu zählen Fragen wie: „Gibt es bedeutende grenzüberschreitende Aspekte bei dem Problem, das angegangen werden soll?“

So solle überprüft werden, ob die Verantwortung wirklich auf EU-Ebene und nicht bei den nationalen Parlamenten liege. In EU-Zuständigkeit sehen die Experten grenzüberschreitende Themen wie Sicherheit, Verteidigung, Migration, Klimawandel und Innovation.

Der Taskforce, die vom Ersten Vizepräsidenten der Kommission Frans Timmermans geleitet wird, gehört für Österreich Reinhold Lopatka, Nationalratsabgeordneter und Europasprecher der ÖVP, an. Der österreichische EU-Ratsvorsitz will im November in Bregenz eine Konferenz zum Thema Subsidiarität veranstalten. Dabei soll der Bericht der Taskforce weiter erörtert und geprüft werden.