Netanjahu erneut wegen Korruptionsverdachts befragt

Die Polizei hat Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu heute erneut wegen des Verdachts der Korruption befragt. Die Justizbehörden werfen Netanjahu vor, der größten Telekomgesellschaft des Landes, Bezeq Telecom Israel, regulatorische Vorteile verschafft zu haben - als Gegenleistung für positive Berichte über ihn und seine Frau auf einer Website, die zu dem Unternehmen gehört.

Die Polizei teilte mit, der Ministerpräsident sei mehrere Stunden in dessen Residenz in Jerusalem vernommen worden. Ein Sprecher Netanjahus erklärte, es sei „nichts Neues“ präsentiert worden. Der Regierungschef habe „niemals irgendeinen Deal“ mit dem Eigentümer der Website gemacht.

Vorwürfe zurückgewiesen

Neben Netanjahu haben auch die anderen Beteiligten die Vorwürfe zurückgewiesen. Die Polizei hat Netanjahu in dem Fall bereits früher befragt. Eine Entscheidung, ob eine Anklage empfohlen werden soll, steht noch aus.

In zwei weiteren Korruptionsermittlungen hat sich die Polizei bereits für eine Anklage ausgesprochen. Die endgültige Entscheidung darüber liegt bei der israelischen Generalstaatsanwaltschaft und könnte erst in Monaten getroffen werden. Bisher halten die Koalitionspartner in Netanjahus Regierung zu ihm. Allerdings könnte der politische Druck steigen, wenn tatsächlich Anklage erhoben wird.