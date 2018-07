Weitere Rücktritte im „Brexit“-Streit

Großbritanniens Premierministerin Theresa May verliert in der Regierungskrise wegen des geplanten EU-Austritts weiter an Zustimmung aus den eigenen Reihen. Heute kündigten zwei weitere Politiker ihren Rücktritt an: die Vizevorsitzenden der konservativen Partei, Ben Bradley und Maria Caulfield.

Erneutes Signal

Sie könne nicht unterstützen, in welche Richtung die „Brexit“-Verhandlungen derzeit gingen, schrieb Caulfield laut Nachrichtenagentur PA in ihrem Rücktrittsbrief. Die beiden Politiker sind zwar weitgehend unbekannt, ihr Rücktritt ist aber als deutliches Signal in der Partei zu werten.

May will eine enge Verbindung des Landes mit der EU erhalten und liefert sich mit den „Brexit“-Hardlinern ihrer konservativen Partei einen erbitterten Machtkampf. Deshalb waren bereits Außenminister Boris Johnson, der wichtigste „Brexit“-Wortführer im Kabinett, und „Brexit“-Minister David Davis zurückgetreten.

May: Wollen reibungslosen und geordneten „Brexit“

May will mit ihrem neuen „Brexit“-Plan einen reibungslosen und geordneten EU-Austritt erreichen. Das sagte May bei einer Pressekonferenz mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel und dem polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki in London. Die Wünsche der „Brexit“-Wähler, etwa die unkontrollierte Einwanderung von EU-Bürgern zu beenden, werde man aber berücksichtigen, betonte May. Details des „Brexit“-Plans will London am Donnerstag vorstellen.

EU-Unterhändler zurückhaltend

EU-Unterhändler Michel Barnier nahm indes die in Großbritannien so mühsam vereinbarten neuen „Brexit“-Vorschläge zurückhaltend auf. Für die EU seien die vier Freiheiten des gemeinsamen Binnenmarkts - freier Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Kapital und Freizügigkeit für Bürgerinnen und Bürger - unteilbar, sagte er Barnier. Sei das verstanden, sei eine konstruktive Diskussion möglich, fügte er hinzu.

May hatte eine enge Zollkooperation und eine Freihandelszone nur für Waren vorgeschlagen und dafür die langfristige Einhaltung von EU-Standards in Aussicht gestellt. Bei Dienstleistungen und Freizügigkeit will Großbritannien nach dem EU-Austritt jedoch stärker selbst bestimmen.

Merkel begrüßt Ausarbeitung von „Brexit“-Vorschlag

Merkel begrüßte die jüngsten konkreten Vorschläge der britischen Regierung. „Es ist gut, dass Vorschläge auf dem Tisch liegen“, so Merkel bei der Pressekonferenz. Jetzt würden sich die übrigen 27 EU-Staaten mit Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Chefunterhändler Barnier eine „Meinung bilden und eine gemeinsame Antwort finden“, sagte Merkel.

Die deutsche Bundesregierung wolle auch nach dem Austritt „eine enge Beziehung“ zu Großbritannien haben. „Wir bleiben Europäer, auch wenn wir nicht in der gleichen Europäischen Union sind.“