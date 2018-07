Schwerer Angriff auf Bildungsbehörde in Afghanistan

In der ostafghanischen Stadt Jalababad haben Unbekannte die Bildungsbehörde angegriffen. Die Attacke sei noch im Gange, bestätigte der Sprecher der Provinzregierung, Attaullah Chogiani heute Vormittag. Die Polizei habe den Ort im Stadtzentrum abgeriegelt. Bisher seien zwei Explosionen zu hören gewesen.

Der Angriff habe gegen 9.00 Uhr Ortszeit begonnen, sagte Chogiani - wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu dem Zeitpunkt bereits im Gebäude waren, blieb zunächst unklar. Auch zu der Zahl der Angreifer und welcher Extremistengruppe sie angehören, gab es zunächst keine Informationen. In der Provinz Nangarhar an der pakistanisch-afghanischen Grenze sind sowohl die radikalislamischen Taliban als auch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) aktiv.