Fußball-WM: Pickford ist Englands Rückhalt

Dass England nach Jahrzehnten der Enttäuschungen, Pleiten und Pannen wieder vom WM-Titel träumen darf, liegt nicht zuletzt an Jordan Pickford. Der 24-jährige Torhüter vom FC Everton spielt in Russland bisher eine großartige Endrunde. „Ich fürchte mich vor nichts“, sagte Pickford vor dem heutigen Halbfinale (20.00 Uhr, live in ORF eins) gegen Kroatien und drückte damit sein enormes Selbstbewusstsein aus. Dabei hätte vor einem Jahr niemand auf der Insel mit ihm als WM-Goalie gerechnet.

