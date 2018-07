47.000 Haushalte in Taiwan nach Taifun ohne Strom

Taiwan hat den sich abschwächenden Taifun „Maria“ glimpflich überstanden. Der Wirbelsturm brachte heftige Regenfälle nach Nordtaiwan, wodurch mehr als 47.000 Haushalte ohne Strom waren, wie die Behörden heute mitteilten. Zwei Menschen seien verletzt worden. Rund 3.400 Anrainer wurden nach Angaben des Zentralen Notfallzentrums vor drohenden Schlammlawinen in Sicherheit gebracht.

Innenminister Yeh Jiunn-rong sagte, zwei Anrainer in der Hauptstadt Taipeh seien durch umfallende Bäume verletzt worden. „Wir fordern die Anrainer weiterhin auf, Strände und Bergregionen zu meiden“, sagte Yeh bei einer Pressekonferenz. Auch die Warnungen der Regierung vor möglicherweise gefährlichen Schlammlawinen in acht Flüssen in der Region Hsinchu bleiben bestehen.

„Maria“ wirbelt mit Spitzenwindgeschwindigkeiten von 162 und Böen von bis zu 198 km/h. Der Sturm bewegt sich laut den Wetterbehörden auf die Ostküste Chinas zu.