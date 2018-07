WM-Halbfinale: Verschärfte Kontrollen in Ottakring

Wenn Kroatien heute Abend in Moskau gegen England um den Einzug ins Finale der Fußball-WM spielt, werden rund 350 Polizeibeamte auf der Ottakringer Straße in Wien für Sicherheit sorgen. Am Samstag waren dort Fanfeiern eskaliert.

