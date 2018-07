Forscher wollen mit Origamistrukturen Krebs bekämpfen

Papierkraniche und kleine Schachteln - damit bringt man Origami eher in Verbindung als mit Wissenschaft. Doch die Faltkunst beschäftigt mittlerweile auch Medizinerinnen und Mediziner sowie Ingenieurinnen und Ingenieure: Am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in den USA wollen Forscher Krebs nun mit Origami-strukturen bekämpfen.

