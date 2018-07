Kroatische Fans jubelten diesmal ohne Böller

Kein Halten mehr hat es in der vergangenen Nacht in der inoffiziellen kroatischen Fanzone in der Wiener Ottakringer Straße nach dem 2:1 gegen England gegeben. Diesmal verlief der kollektive Freudentaumel friedlich.

