Politik der Bilder: Olaf Nicolai in der Kunsthalle Wien

In der Wiener Innenstadt ist der deutsche Konzeptkünstler Olaf Nicolai seit Längerem präsent. Er zeichnet für den Entwurf des Denkmals verantwortlich, das seit 2014 auf dem Ballhausplatz an hingerichtete Deserteure der Wehrmacht erinnert.

Jetzt hat Nicolai ein Ausstellungskonzept geschaffen, das verschiedene mediale Kanäle bespielt. In der Kunsthalle Wien ist ab morgen die Werkschau „There Is No Place Before Arrival“ zu sehen.

