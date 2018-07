Gorillaz-Sänger Del brach sich bei Sturz sieben Rippen

Ein Sänger der britischen Popband Gorillaz hat sich bei seinem Sturz von der Festivalbühne im dänischen Roskilde sieben Rippen gebrochen. Außerdem sei der eine Lungenflügel punktiert, der andere ebenfalls verletzt, berichtete Bandkollege Damon Albarn dem Radiosender Beat 1. „Del ist immer noch im Krankenhaus in Roskilde“, sagte er. „Er kommt wieder in Ordnung.“

Der Rapper mit dem Künstlernamen Del the Funkee Homosapien war in der Nacht zum Sonntag beim Abschlusskonzert von der Hauptbühne gefallen. Das Festival hatte nur mitgeteilt, er sei bei Bewusstsein. Wenige Stunden später gab der Musiker auf Twitter und Instagram Entwarnung: Es gehe ihm so weit gut, er müsse jedoch eine Weile im Krankenhaus bleiben.

Albarn berichtete, er habe nach dem Sturz zunächst gedacht, Del würde einfach wieder aufstehen und den Song zu Ende bringen. Immerhin hätten 80. 00 Menschen zugeschaut. „Ich dachte, er sei in Ordnung. Aber das war er wirklich nicht“, sagte Albarn. „Ich sehe es immer wieder in meinem Kopf. Er erholt sich, er wird wieder.“