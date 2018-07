Einreise ohne Visum auch für Studierende

„Talentierte Menschen“ sollen auch nach dem „Brexit“ ohne Hürden von der EU nach Großbritannien und umgekehrt reisen können. Das sieht das am Donnerstag vorgestellte 98-seitige Weißbuch der britischen Regierung über die künftigen Beziehungen zur EU vor. Fachkräfte, Studierende sowie Touristinnen und Touristen aus Europa werden demnach künftig visafrei ein- und ausreisen können. Kernpunkt des Papiers ist eine Freihandelszone, die den Handel zwischen dem Festland und Großbritannien regeln soll. Während sich London bei einigen Themen an die EU annähert, will man bei einigen Themen einen eigenen Weg gehen.

